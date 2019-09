Plüderhausen: Exhibitionist am Bahnhof

Am Freitag gegen 18 . 15 Uhr konnte ein aufmerksamer Zeuge einen etwa 40 – 50 Jahre alten Mann, 170 – 175 cm groß, bekleidet mit einer blauen Jeans und einem schwarzen T-​Shirt, am Bahnhof in Plüderhausen beobachten, wie dieser immer wieder zu einem 12 -​bis 16 -​jährigen Mädchen am Gleis 2 schaute und währenddessen an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Samstag, 14. September 2019

Heinz Strohmaier

Der Verdächtige drehte sich immer weg, wenn das Mädchen in seine Richtung schaute.Der Zeuge alarmierte die Polizei. In der Folge konnte der Verdächtige von der Polizei festgenommen werden. Im Zuge der Ermittlungen vor Ort wurden mehrere Personen als Zeugen befragt. Das betreffende Mädchen konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden.Laut Zeugen handelte es sich bei dem Mädchen um ein etwabisJahre altes Mädchen,cm groß, schlank mit schwarzen langen Haaren und bekleidet mit einer beigen Jacke. Das Mädchen ist in den Zug in Richtung Schwäbisch Gmünd, bzw. Aalen eingestiegen.Die Polizei in Schorndorf, Tel./​, sucht nun das Mädchen und eventuell weitere Geschädigte,um diese als Zeugen zu vernehmen.

