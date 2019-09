Schneller K.o.-Sieg für Felicitas Vogt

Galerie (3 Bilder)

Fotos: Caliskan

Der erste Profikampf in der Heimat ist für Felicitas Vogt perfekt gelaufen: Die 24 -​jährige Boxerin aus Bargau besiegte in der Gmünder Großsporthalle ihre Gegnerin Ivana Sremcev durch einen K.o.-Sieg in der ersten Runde.

Samstag, 14. September 2019

Alex Vogt

33 Sekunden Lesedauer







Einen ausführlichen Bericht über den K.o.-Sieg von Felicitas Vogt lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 16 . September. Ein Video des Kampfses sehen Sie auf unserer Facebookseite.



Ein harter Schlag von Felicitas Vogt reichte aus, um Ivana Sremcev auf die Ringmatte zu schicken. Daraufhin brach der Ringrichter den Kampf ab und bescherte der Profiboxerin aus Bargau einen blitzschnellen vorzeitigen Sieg. Genau eine Minute und sieben Sekunden dauerte die erste Runde an, da stand Felicitas Vogt schon als K.o.-Siegerin fest und konnte mit ihren zahlreichen Fans in der Gmünder Großsporthalle ihren dritten Erfolg in ihrem dritten Profikampf feiern.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

152 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 67