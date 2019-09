Gashi gewinnt einstimmig nach Punkten

Kasim Gashi hat nach einem intensiven Kampf über zwölf Runden seine Mission erfüllt und den zweifachen Titelkampf für sich entschieden. In der Gmünder Großsporthalle sicherte sich der Profiboxer aus Heubach durch einen einstimmigen Punktsieg gegen Pavel Semjonov die Interims-​Weltmeisterschaft der Global Boxing Union und World Boxing Federation.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 16 . September.



„Ich rechne mit einer Schlacht über zwölf Runden“, hatte Kasim Gashi im RZ-​Interview vor seinem Titelkampf im Mittelgewicht gegen Pavel Semjonov angekündigt. Genau so kam es dann auch am Samstagabend in der Großsporthalle in Schwäbisch Gmünd. Der Profiboxer aus Heubach und der Este lieferten sich ein intensives und kräfteraubendes Duell über die volle Distanz, in dem Semjonov dem Lokalmatadoren alles abverlangte.Es war exaktUhr und damit mehr als eine Stunde später, nachdem Gashi in die Halle eingelaufen war und den Ring betreten hatte, als Hallensprecher Daniel R. Schmidt das mit Spannung erwartete, dann aber doch einstimmig ausgefallene Urteil verkündete. Die drei Punktrichter des Bundes Deutscher Berufsboxer, Rosario Triolo (), Bernd Hupfer () und Herbert Urich () werteten jeweils für Gashi, der neuer Interims-​Weltmeister der Global Boxing Union und World Boxing Federation ist und beide Gürtel überreicht bekam. „Danke für den Support“, sagte der von seinem Heimpublikum gefeierte Sieger im Ring. „Ich bin sehr erleichtert, dass es vorbei ist“, fügte der-​Jährige hinzu.

