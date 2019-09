Illumination des Remsmittelpunktes

Vor dem großen Finale der Gartenschau fahren einige Gemeinden ein großes Programm für ihre Highlight-​Wochen auf. Vom 16 . bis zum 22 . September ist Lorch dran. Den Auftakt machten am Wochenende der TSV Waldhausen, der Schützenverein, der Fischerei– und Hegeverein Waldhausen sowie der Golfclub Hetzenhof mit ihrem Fest „Unendlicher Sport– und Spielspaß am Remsmittelpunkt“.

Am Samstag wurde vonUhr an ein Jedermann-​Turnier für Vereins-​, Firmen– und Hobbymannschaften durchgeführt. Danach gab es Musik im Zelt und die Illumination am Remsmittelpunkt durch die Lorcher Pyrochtechnik-​Firma Equinox.

