Tag des Friedhofs in Gmünd

Galerie (6 Bilder)

Fotos: nb

Am Sonntag war der Leonhardsfriedhof sehr viel mehr als ein Ort der Trauer und der Erinnerung. Gemäß dem diesjährigen Motto des Tages des Friedhofs „Der Friedhof: Leben – Lachen – Freude“ wurde der älteste Friedhof der Stauferstadt aus einer für viele Besucher neuen Perspektive betrachtet.

Sonntag, 15. September 2019

Nicole Beuther

22 Sekunden Lesedauer







Was am Tag des Friedhofs alles geboten war, das steht am Montag in der Rems-​Zeitung.



Ziel des Tages des Friedhofs, der jährlich im September stattfindet, ist es, den Besuchern die Bedeutung des Friedhofes als Ruhestätte als auch als Ort der Trauerbewältigung näherzubringen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

187 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 66