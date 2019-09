Landesstraße 1080 : Feierliche Übergabe nach Sanierung

In vier Abschnitten wurde die Landesstraße 1080 zwischen Frickenhofen und Eschach seit Mai 2019 saniert. Die Fertigstellung erfolgte am 23 . August, am Montag fand die feierliche Übergabe mit Regierungspräsident Wolfgang Reimer statt.

Montag, 16. September 2019

Nicole Beuther

Von der feierlichen Übergabe am Montag berichtet die Rems-​Zeitung in der Dienstagausgabe.



Die holprige Landesstraße gehört nun endlich der Vergangenheit an – die starken Verdrückungen und Risse auf dem fast sechs Kilometer langen Streckenabschnitt sind beseitigt, die Fahrbahndecke wurde erneuert und die Bankette an die neue Fahrbahn angeglichen. Außerdem wurden streckenweise Entwässerungsgräben aufgefüllt.

