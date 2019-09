Aggressiver Mann

Die Polizei wurde am Montagabend gegen 22 . 15 Uhr zu Streitigkeiten in den Siedlungsweg in Schwäbisch Gmünd gerufen, aus dem auch Hilferufe einer Frau mitgeteilt wurden. Dort angekommen, trafen die Ordnungshüter auf einen alkoholisierten 50 -​Jährigen, der seine Wohnungseinrichtung verwüstet hatte und sich aggressiv verhielt.

Dienstag, 17. September 2019

Heinz Strohmaier

Während der polizeilichen Maßnahmen ging der Mann auf einen der Beamten los und versuchte, ihn die Treppe hinunterzustoßen. Dieser konnte sich glücklicherweise abfangen. Dennoch zog er sich mehrere leichte Verletzungen zu. Es kam anschließend zum Gerangel, wobei der-​Jährige überwältigt und anschließend in Gewahrsam genommen und wurde. Nachdem er sich später wieder beruhigt hatte, wurde er am frühen Morgen wieder entlassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen des tätlichen Angriffs gegen die Beamten.

