CDU-​Vorsitzender Kühne hört auf

Am Donnerstag findet die Mitgliederversammlung des CDU –Ortsverbandes Alfdorf im Gasthaus „Lamm“ in Enderbach, statt. Nach einem aufregenden und intensiven Jahr als Vorsitzender des CDU –Ortsverbandes steht Sascha Kühne für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Dies hat er der Partei bereits im Juli mitgeteilt.

Dienstag, 17. September 2019

Heinz Strohmaier

Die Wahl endete mit Mandatsverlusten der CDU . „Wir haben Fehler gemacht, die wir intern aufarbeiten wollten. Doch diese Aufarbeitung war aufgrund der Differenzen am Ende leider nicht möglich,“ sagt Kühne. Weitere Gründe am Dienstag in der Rems-​Zeitung.





Den Rückblick nennt Kühne in einer Pressemitteilung „aufregend und intensiv“. Und „zwischen den Zeilen“ kann man doch die Gründe für seine Entscheidung herauslesen. Es habe sich bereits früh eine große Differenz über die Art und Weise der angestrebten Handlungen, die sich im Rahmen der Vorbereitung der Gemeinderatswahlen, der Kandidatenbewerbung und in der Spitze vor allem bei der Kandidatennominierung bemerkbar gemacht.

