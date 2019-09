Fünf Medaillen für den SV Straßdorf

Sieben Athleten der Run Archery/​Bogenlaufen-​Abteilung des Schützenvereins Straßdorf haben an den Deutschen Meisterschaften in Torgau bei Leipzig teilgenommen. Fünf Medaillen gingen an den SV Straßdorf.

Die Vorbereitung auf diese am vergangenen Wochenende stattgefundenen Meisterschaften hatten Niklas Krause, Lena Baur und Franziska Pausch geleitet. Gemeinsam reiste man am Freitag an und bezog das Quartier mitten in Torgau. Gleich am Samstag hieß es nach der offiziellen Eröffnung für Jakob Lange in der Klasse U/​m seinen Vorjahrestitel zu verteidigen. Am Anfang sah alles danach aus. Durch einen Fehlschuss und die daraus resultierende Strafrunde verlor er jedoch wichtige Sekunden. Der Sieg ging an Elias Hartmann aus Erfurt, Lange wurde Zweiter.Für die Überraschung des Tages sorgte Alexander Mann, der zum ersten Mal an einer nationalen Meisterschaft teilnahm. In einem sehr spannenden Finish und mit einem Vorsprung von nur drei Sekunden erreichte er als Erster und neuer Deutscher Meister die Ziellinie.Beflügelt durch den ersten Titel für das Straßdorfer Team ließ Cornelia Borchers im nächsten Lauf der Ü-​-​Damen nichts anbrennen. Mit einer starken Schieß– und Laufleistung hielt sie ihre Konkurrentinnen auf Abstand. Borchers kam mit einer Gesamtzeit vonMinuten und über fünf Minuten schneller als die zweitplatzierte Schützin aus Aue ins Ziel und hängte sich verdient die zweite Goldmedaille für die Straßdorfer um.

