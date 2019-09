Gesellenbriefe, Preise und Belobigungen für junge Handwerker

„Handwerk hat goldenen Boden!“, sagt man seit altersher. In einer Zeit, in der die Betriebe volle Auftragsbücher haben und gleichzeitig händeringend nach gutem Personal suchen, bietet dies viele Chancen für junge Menschen. Das kam gestern auch bei der Feier der Handwerkskammer im Stadtgarten zum Ausdruck.

„Mit der Lossprechungsfeier wollen wir das Ende der Lehrzeit hervorheben und feiern“, sagte Kreishandwerksmeister Alexander Hamler auch im Namen von Kreishandwerksmeisterin Katja Maier aus Aalen. Die beruflichen Schulen bezeichnete Hamler als „verlässlichen Partner des Handwerks in der Berufsausbildung“. Der Kreishandwerksmeister ging darüber hinaus auf den weiterhin positiven Trend in der wirtschaftlichen Entwicklung des Handwerks ein. Während die Industrie bereits „deutliche Bremsspuren“ vermelde, scheine im Handwerk weiterhin die Sonne von einem fast ungetrübten Himmel. „Und ich verspreche Ihnen: Das wird auch so bleiben!“. Die Voraussetzungen, im Handwerk eine solide und dauerhafte Beschäftigung zu finden seien hervorragend.





