Hoch schlagen die Jubelwellen

Galerie (1 Bild)

Foto: en

An einem spätsommerlichen Wochenende gab die Junge Philharmonie Ostwürttemberg nach ihrer Rückkehr von der Tournee nach Rumänien und Ungarn fünf Konzerte in heimischen Gefilden.

Dienstag, 17. September 2019

Reinhard Wagenblast

38 Sekunden Lesedauer



60

Auch wenn die JPO mit vergangenen Projekten immer wieder aufhorchen ließ, so waren bei diesem Programm keine Grenzen nach oben gesetzt, was die Ausgewogenheit von Klang und Zusammenspiel, den Emotionsreichtum und die Musikalität des Orchesters anging.





Eine Besprechung steht in der RZ vom 17 . September.



Zwei davon im Gmünder Raum: Am Freitag in der Römerhalle Böbingen und am Samstag im Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd spielten die jungen Musikerinnen und Musiker in großer symphonischer Besetzung unter der Leitung von Uwe Renz mit begeisternder Frische, spürbarem Zusammenhalt und großer Leidenschaft beeindruckend auf. Für die überMitwirkenden und ihr mitreißendes Programm war der Peter-​Parler-​Saal am Samstagabend ein rundum angemessener Raum und Rahmen und mit jedem Werk wuchs die Begeisterung des Publikums.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

166 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 55