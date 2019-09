TSV Mutlangen blitzt erneut ab

50 Prozent Baukostenzuschuss zum Neubau des Vereinsheims hätte der TSV Mutlangen gerne gehabt, und noch einiges anderes. Die Gemeinderäte lehnten dies jetzt einstimmig ab.

Es geht nun seit zwei Jahren: Im Oktoberstellte der TSV erstmals einen Förderantrag, den der Verein wegen der hohen Baukosten wieder zurückzog. Ein Jahr später lag ein neuer Antrag vor. Darin wurden die Sanierungskosten einschließlich Erweiterung in einem Zug mitEuro beziffert. Der Gemeinderat vertagte seine Entscheidung: der Verein sollte einen schrittweisen Sanierungsplan vorlegen.Dazu sieht sich der TSV außerstande, wie der Vorsitzende Ralf Bühlmaier am Dienstag in der Gemeinderatssitzung vortrug. Der Architekt sei zum Schluss gekommen, dass sich Vorhaben umEuro verteuern würde. Das sei ökonomisch unsinnig. Der TSV würde den Baukostenzuschuss –Euro – aber auch über zwei Haushaltsjahre verteilt nehmen. Den Räten war dies zuviel, sie lehnten ab, wollen aber im Gespräch bleiben.

