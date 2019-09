B 29 -​Ausbau Gmünd — Böbingen

Der vierstreifige Ausbau der B 29 zwischen Gmünd und Böbingen kommt – aber es dauert noch lange, bis er tatsächlich gebaut ist. Die zwei Schwäbisch Gmünd selbst betreffenden Varianten unterscheiden sich nur marginal.

Donnerstag, 19. September 2019

Bis 2030 , so sieht es der Bundesverkehrswegeplan aus dem jahr 2016 vor, soll der vierstreifige Ausbau der Bundesstraße zwischen Schwäbisch Gmünd-​Ost und Mögglingen erfolgt sein. Nach der Information für Böbingen in der dortigen Römerhalle am Dienstag stellten die Straßenplaner aus dem Regierungspräsidium am Donnerstag im Stadtgarten den fünf Kilometer langen Abschnitt zwischen dem östlichen Tunnelausgang und der Gemarkungsgrenze bei Zimmern vor. Man befinde sich derzeit „fast am Ende der Voruntersuchung“, sagte Projektleiter Adrian John, der das Ausbauprojekt der Gmünder Verkehrsader vorstellte.





