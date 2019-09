CDU-​Landtagsabgeordnete besuchen die JVA Gotteszell

„Sie dürfen alle Wünsche äußern, aber nicht erwarten, dass sie in Erfüllung gehen.“ Was Arnulf Freiherr von Eyb ( MdL ) bei einem Besuch in der JVA Gotteszell, eher scherzhaft bemerkte, ist in mancherlei Hinsicht schlicht Fakt. Andererseits hat das Land auch schon viel Geld in die Gmünder Vollzugsanstalt investiert.

Mitglieder des Arbeitskreises Recht und Verfassung der–Landtagsfraktion besuchten dieGotteszell am Donnerstag, um sich einerseits die Einrichtung anzuschauen und andererseits mit der Leitung der, Sibylle von Schneider und den beiden Gefängnisseelsorgerinnen Susanne Büttner (evangelisch) und Schwester Sabine Götz von den Vinzentinerinnen (katholisch) ins Gespräch zu kommen. Was die Abgeordneten von ihrem Besuch mitnahmen, erfahren Sie am. September in der Rems-​Zeitung.

