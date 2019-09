Der 1 . FC Heidenheim empfängt am Freitagabend den SV Darmstadt 98

Galerie (1 Bild)

Foto: Archiv

Am siebten Spieltag der 2 . Fußball-​Bundesliga empfängt der 1 . FC Heidenheim an diesem Freitagabend ( 18 . 30 Uhr) den SV Darmstadt.

Donnerstag, 19. September 2019

Timo Lämmerhirt

46 Sekunden Lesedauer



3

0

3

3

1

FC

Stellt sich nun also die Frage, welche Mannschaft mit mehr Selbstvertrauen in die Freitagabendpartie starten wird. Fest steht aber schon, wer bei den Heidenheimern nicht mit dabei sein wird. Kevin Sessa wird wohl erst in der kommenden Woche wieder einsteigen können. Dafür hatte Denis Thomalla unter der Woche wieder trainiert, Patrick Schmidt einige Einheiten aussetzen müssen, aber auch er sei grundsätzlich einsatzbereit.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Obwohl die Saison noch nicht alt ist, hat die Mannschaft von Schmidt schon einiges an Höhen und Tiefen erleben dürfen. nach dem jüngsten so souveränen-Erfolg gegen Holstein Kiel hofft man nun allerdings an der Brenz, dass die Mannschaft wieder in der Spur ist. Doch auch der SVD, bei dem der Heidenheimer Tim Skarke seit dieser Saison unter Vertrag steht, hat dank desgegen den AufstiegskandidatenNürnberg einiges an Selbstvertrauen dazugewonnen, wie Dimitrios Grammozis im kicker sagte. „Die Richtung stimmt, das Selbstbewusstsein ist wieder da.“

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

113 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 68