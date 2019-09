MdL Stefan Scheffold (CDU) tritt nicht mehr an

Im März 1996 gaben ihm die Wähler zum ersten Mal das Landtags-​Mandat für den Wahlkreis Schwäbisch Gmünd. Jetzt erklärt Stefan Scheffold ( CDU ), dass er 2021 nicht mehr kandidieren wird.

Donnerstag, 19. September 2019

Reinhard Wagenblast

Dann hat er 25 Jahre als Landespolitiker gearbeitet – lange genug, wie er findet. Länger als viele andere. Zumal der promovierte Jurist Stefan Scheffold ( 59 ) noch seine Rechtsanwaltskanzlei betreibt. Stefan Scheffold wurde 1996 direkt und mit großer Mehrheit als Abgeordneter in den Landtag gewählt, in allen nachfolgenden Landtagswahlen blieb dies so.





Über die Gründe und die Bilanz von 25 Jahren berichtet die RZ vom 20 . September.



