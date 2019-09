Schwäbisch Gmünd braucht mehr Kita-​Plätze

Foto: edk

Die eintretende Wirklichkeit ist anders als die Prognosen. Seit einigen Jahren steigen die Geburtenzahlen wieder, damit wächst der Bedarf an Kita– Plätzen. Die Stadt strengt sich an, neue Plätze zu schaffen.

Donnerstag, 19. September 2019

Reinhard Wagenblast

2400

2019

2020

57

14

15

14





Der Sozialausschuss des Gemeinderats tagte am Mittwoch zum ersten mal in seiner neuen Zusammensetzung. Den Mitgliedern gab die Verwaltung einen Überblick über die Kinderbetreuung in der Stadt und einen Einblick in die Aufgaben des Amtes für Familie und Soziales.Kinder werden zu Beginn des Kindergartenjahrs/​inEinrichtungen betreut, sagte Regina Stöckle.davon sind städtische Einrichtungen,in katholischer, neun in evangelischer undin freier Trägerschaft. Ferner gibt es die drei Kindertagespflegestellen des Vereins PATE und zwei betreute Spielgruppen.

