Fußballcamp in Herlikofen ist gestartet

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Am Montag ist der Startschuss zur 13 . Auflage des Schleich-​Camps des TV Herlikofen gefallen. Für die 110 teilnehmenden Kinder und Jugendlichen dreht sich in der letzten Ferienwoche wieder alles um den Fußball. Zum Auftakt standen das Kennenlernen in den zehn Gruppen und ein Vier-​gegen-​Vier-​Turnier an.

Montag, 02. September 2019

Alex Vogt

44 Sekunden Lesedauer



„Es ist wieder soweit“, lauteten die ersten Worte, mit denen Frank Belstler die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen im Alter von sechs bis 14 Jahren auf dem Sportplatz in Herlikofen willkommen hieß. Immer dann, wenn sich die Sommerferien dem Ende zuneigen, sei laut des Abteilungsleiters des TV Herlikofen die Zeit für das TVH-​Schleich-​Fußballcamp gekommen – in diesem Jahr bereits zum 13 . Mal und wieder mit weit mehr als 100 Teilnehmern. 112 hatten sich angemeldet, 110 waren dann zum Campauftakt am Montagmorgen mit dabei.

Aufgeteilt werden die Kinder und Jugendlichen aus Herlikofen, Großdeinbach, Bettringen, Iggingen und Lindach altersgemäß in zehn Gruppen, die wieder nach einem europäischen Spitzenklub benannt werden. Insgesamt 18 Trainer betreuen bis Freitag die zehn Teams.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 3 . September.







Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

146 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 57