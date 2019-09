Kleindienst kehrt zum 1 . FC Heidenheim zurück

Tim Kleindienst kehrt zurück zum Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim. Der 24 -​Jährige war in der Saison 2016 /​ 2017 bereits für ein Jahr vom SC Freiburg an den FCH ausgeliehen gewesen. Der neue Vertrag des 1 , 94 Meter großen Angreifers ist auf vier Jahre bis zum 30 . Juni 2023 angelegt. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Kleindienst stammt aus der Jugend desEnergie Cottbus und stand seit der Saison/​beim SC Freiburg unter Vertrag, für den er insgesamtPflichtspiele absolvierte. Für den Sport-​Club erzielte er zwei Treffer und bereite vier weitere vor. Zudem kam Kleindienst elfmal für die zweite Mannschaft der Freiburger zum Einsatz (drei Tore, eine Vorlage).In seiner Zeit in Heidenheim kam der gebürtige Jüterboger (Brandenburg) in der Spielzeit/​bereits aufEinsätze in der. Bundesliga und einen im–Pokal. In diesenPartien für den FCH stand der AngreiferMal in der Startelf von FCH-​Cheftrainer Frank Schmidt. Kleindienst erzielte für den FCH sieben Saisontore und steuerte drei Assists bei. Vor seiner Leihe nach Heidenheim und der Zeit in Freiburg hatte der Offensivspieler in der Saison/​inDrittligaspielenTreffer für Energie Cottbus erzielt (vier Vorlagen).Holger Sanwald sagt über die Rückkehr von Tim Kleindienst: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Tim einen Spieler verpflichten konnten, der trotz seines noch jungen Alters viel Erfahrung besitzt.“ Der FCH-​Vorstandsvorsitzende fügt hinzu: „Hinzu kommt, dass wir Tims Qualitäten aus seinem ersten Jahr bei uns ganz genau kennen. Mit seiner Größe, seiner Körperlichkeit, aber auch seinem Torabschluss bietet er uns im Angriff hervorragende Möglichkeiten.“Tim Kleindienst: „Ich bin sehr froh, dass es mit meiner Rückkehr geklappt hat. Ich weiß aus meiner ersten Zeit in Heidenheim, was mich beim FCH erwartet und kann mich mit diesem Verein und dem gesamten Umfeld deshalb zu einhundert Prozent identifizieren.“

