Nach Wohnhausbrand: Enorme Hilfsbereitschaft durch Engagement des Bürgermeisters

Es ist so furchtbar tragisch: Innerhalb von wenigen Stunden ist das Wohnhaus einer zehnköpfigen Familie in der Ostalb-​Gemeinde Täferrot gleich zweimal in Flammen aufgegangen.

Montag, 02. September 2019

Neben der betroffenen Familie ist der erst seit zwei Monaten im Amt befindliche Bürgermeister Markus Bareis ein echter Held des Geschehens. Unermüdlich kümmert er sich um die Betroffenen und um eine Spendenaktion. Niemaandem, so betont er, könne ein Vowurf gemacht werden, etwas versäumt zu haben, Warum am Brandort das Wohngebäude wenige Stunde nach erfolgreichem Einsatz der Feuerwehr zun zweiten Mal und dann aber vollständig in Flammen aufgegangen ist, das sei noch völlig rätselhaft. Alles Erdenkliche sei am Vorabend unternommen worden , um auch mit Hilfe von Wärmebildkameras und Auslegen von Schaumteppichen ein etwaiges Auflammen von Glutnestern zu begegnen. Es ist also noch völlig rätselhaft„ was sich in Täferrot abgespielt hat. Ungeachtet davon, ist eine wunderbare Welle der Hilfsbereitschaft für die betrofene Familie angelaufen..

