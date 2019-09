Stürmer Roman Kasiar wechselt zum VfR Aalen

Nach den Verletzungen von Toni Vastic und Tom Schmitt hat der Fußball-​Regionalligist VfR Aalen noch einmal einen Neuzugang verpflichtet. Der 21 -​jährige Stürmer Roman Kasiar wechselt zum VfR .

Der gebürtige Ludwigsburger kommt von ZFC Meuselwitz.–Trainer Roland Seitz: „Wir sind froh, dass wir auf der Stürmerposition nachlegen konnten. Roman Kasiar ist ein klassischer Mittelstürmer, der trotz seiner Größe sehr stark am Ball ist.“ Kasiar hat bereitsSpiele in der Regionalliga Nordost und neun Partien in der Regionalliga Südwest absolviert. Außerdem stand er neunmal für das tschechische U-​-​Nationalteam auf dem Platz.

