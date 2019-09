Arbeitsweg ist gepflastert mit Emissionen

Galerie (1 Bild)

Foto: Eberle

„Sind wir im Ostalbkreis noch richtig aufgehoben?“, fragt sich Bernd Eberle, Inhaber der Eberle Werbeagentur. Schwäbisch Gmünd ist und war schon immer Stuttgart-​orientiert, es pendeln nicht nur viele Gmünder Einwohner nach Stuttgart, sondern umgekehrt sind Gmünder Firmen auch auf gute Mitarbeiter angewiesen, die in Stuttgart wohnen. Aber: „Die Pendler-​Bedingungen für unsere Mitarbeiter sind vorsintflutlich. Das kann so nicht weitergehen“, so Bernd Eberle. „Wir sind existentiell darauf angewiesen, gute Leute zu bekommen“.

Freitag, 20. September 2019

Heinz Strohmaier

26 Sekunden Lesedauer



Über die Probleme des ÖPNV und die Tatsache, dass das Stuttgarter VVS-​Ticket nur bis Lorch gilt, sprach er mit der Rems-​Zeitung. Am Freitag, 20 . September im Lokalteil der Rems-​Zeitung.







Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

269 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 87