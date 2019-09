Brand auf dem Dach der Heubacher Stadthalle

Galerie (4 Bilder)

Foto: edk

Am Freitag um 14 . 50 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen eine starke Rauchentwicklung auf dem Dach der Stadthalle in Heubach gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass im Laufe des Tages auf dem Flachdach der Stadthalle Dachabdichtungsarbeiten durchgeführt wurden und dabei auch sogenannte Schweißbahnen verlegt wurden. Kurz nach Beendigung dieser Arbeiten konnte von Passanten die Rauchentwicklung wahrgenommen werden. Vermutlich entzündete sich durch die Arbeiten Arbeitsmaterial, welches im Übergang des Altbaus zum Neubau gelagert war.

Freitag, 20. September 2019

Nicole Beuther

43 Sekunden Lesedauer



10

000

68

15

16

Aufgrund der schnellen Brandentdeckung konnte das Feuer durch die herbeieilenden Feuerwehren schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, so dass nach ersten Schätzungen lediglich ein Schaden in Höhe von etwaEuro entstand. Vor Ort waren die Feuerwehren aus Heubach und Lautern. Unterstützt wurden diese von den Wehren aus Bartholomä und Böbingen, so dass letztendlich insgesamt neun Fahrzeuge undEinsatzkräfte von der Feuerwehr vor Ort waren. Vom Polizeipräsidium Aalen waren insgesamt sieben Beamte mit vier Streifenwägen und vom Rettungsdienst zwei Rettungsfahrzeuge vor Ort. Die Hauptstraße musste während der Löscharbeiten vonbis etwaUhr gesperrt werden.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Heubach ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

225 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 68