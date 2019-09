Eine der ältesten Handwerkstechniken

Galerie (6 Bilder)

Fotos: nb

Iris Lauber und Ursula Wörner aus Lorch haben sich eine der ältesten Handwerkstechniken der Menschheit zu eigen gemacht – das Spinnen auf einem Spinnrad. Mehrere Arbeitsschritte sind notwendig, ehe aus der Rohwolle ein buntes Wollknäuel entsteht. Die RZ hat den beiden Spinnerinnen einen Besuch abgestattet.

Freitag, 20. September 2019

Nicole Beuther

35 Sekunden Lesedauer



„Do send wieder die zwoi, die spinnet“ – wenn am Wochenende beim Garten-​, Gold– & Gsälz-​Markt in Gmünd dieser Satz fällt, dann sitzen Wörner und Lauber garantiert nicht weit davon entfernt. Der Satz nämlich gilt ihnen. Zu fast jedem Markt oder Fest, an dem sie sich beteiligen, nehmen die beiden Lorcherinnen ihre Spinnräder mit und zeigen, wie Rohwolle verarbeitet wird. Dass sie ganz nebenbei mit den Besuchern ein Schwätzle halten, ist eine Kunst für sich. Denn das kann nur, wer das Spinnen blind beherrscht.





Von der Kunst des Spinnens berichtet die Rems-​Zeitung in ihrer Samstagsreportage.



Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Lorch ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

135 Aufrufe

2 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 79