Gmünd: Aldi Süd kommt ins CityCenter

Galerie (1 Bild)

Foto: Marcus Menzel

Wie die Eigentümer am Freitag bekannt gaben, wird Aldi Süd neuer Pächter im CityCenter. Nachdem als Nachpächter von Kaufland im Erdgeschoss die Firma „tegut“ schon länger feststand, wird Aldi die Fläche im Basement übernehmen.

Freitag, 20. September 2019

Marcus Menzel

23 Sekunden Lesedauer



GmbH

&

25

2020

21

Dies gaben am Freitag Mira Nowak von der SWG Objektgesellschaft mbH und Alexandros Gkarvanos, Manager Projektentwicklung der AldiCo​.KG Murr der Unternehmensgruppe Aldi Süd bekannt. Kaufland schließt am. September seine Pforten. Bis die beiden neuen Pächter eröffnen, wird es mindestens Sommer. Mehr lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Samstag,. September.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

199 Aufrufe

3 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 73