Hunderte Menschen kommen zur Klimakundgebung auf den Gmünder Marktplatz

Foto: esc

„Mit so vielen Menschen haben wir tatsächlich nicht gerechnet“, strahlte Tim-​Luca Schwab. Geschätzt waren rund 700 bis 800 Menschen auf den Gmünder Marktplatz zur Klimademonstration gekommen – alle Altersgruppen, alle gesellschaftlichen Gruppierungen, viele aus der lokalen Politik.

Freitag, 20. September 2019

Edda Eschelbach

An dem Tag, an dem in Berlin das Klimakabinett tagte, gingen weltweit Menschen auf die Straße um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Auch das Aktionsbündnis „Fridays for Future Ostalb“ rief zu einer Kundgebung auf den Gmünder Marktplatz. Und ganz anders als bei so mancher Freitagsdemonstration in den vergangenen Monaten kamen viele Hundert Menschen, um die Jugendlichen zu unterstützen. Was auf dem Gmünder Marktplatz am Freitag los war, können Sie am. September in der Rems-​Zeitung lesen.

