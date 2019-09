Waldstetten: 32 . Herbstfest am 22 . September

Am Sonntag, 22 . September, findet der 32 . Waldstetter Herbst statt. Das Fest in der Ortsmitte wird von 11 bis 20 Uhr bewirtet. Gleichzeitig findet in der Zeit von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag statt. Es warten wieder viele Highlights auf die Besucher, wie zum Beispiel die Gourmetmeile auf der Hauptstraße, Modenschauen um 14 und um 16 Uhr bei Modehaus Reissmüller, viele Aktionen der einzelnen Geschäfte, ein buntes Unterhaltungsprogramm auf der Bühne in der Hauptstraße, Musik mit „Take 2 + 1 “ auf dem Malzéviller Platz sowie jede Menge Kinderaktionen.

In diesem Jahr gibt es eine Neuerung beim Waldstetter Herbstfest, denn zum ersten Mal liegt die Organisation ganz in den Händen der Gemeinde – der Handels– und Gewerbeverein Waldstetten steht den Verantwortlichen, das sind Hauptamtsleiterin Tamara Luckas und Ira Herkommer, nur noch beratend zur Seite. Grund: das Herbstfest wird immer größer und ist ehrenamtlich einfach nicht mehr zu stemmen.

