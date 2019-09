Albert Deibeles brisante Kriegschronik

Galerie (1 Bild)

Foto: rw

Es ist eine Quelle zur Gmünder Zeitgeschichte, die bislang völlig unbekannt war und erst noch auszuwerten ist: die Kriegschronik des Gmünder Stadtarchivars Albert Deibele.

Samstag, 21. September 2019

Reinhard Wagenblast

32 Sekunden Lesedauer



1939

1946

Sie wurde erst vor einem Jahr im Stadtarchiv wiederentdeckt und hat selbst ein bemerkenswertes Schicksal, wie Stadtarchivar David Schnur nachzeichnet. Albert Deibele war sich bewusst, dass er sich mit der Kriegschronik und ihren teils sehr kritischen Einträgen massiven Pressionen des lokalen NS-​Regimes aussetzen würde, wenn sie entdeckt würde.



Die Rems-​Zeitung stellt Deibeles Kriegschronik in der Ausgabe vom 21 . September vor.



Albert Deibele begann im August, wenige Tage vor dem deutschen Überfall auf Polen, mit der Arbeit an einer Chronik zum Zeitgeschehen, er führte sie fort bis in den Winter. Sie enthält noch das Geschehen in den ersten Monaten nach Kriegsende.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

47 Aufrufe

20 Minuten Online

Flesch-Reading-Score 64