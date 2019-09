B 298 Vorderlintal — Seelach gesperrt

Das Regierungspräsidium Stuttgart beginnt am Montag, 23 . September, mit den Vorbereitungen zur Fahrbahndeckenerneuerung der Bundesstraße 298 von Vorderlintal bis Seelach in zwei Bauabschnitten. Ab 30 . September wird es dann eine Vollsperrung geben.

Ab Montag finden vorbereitende Arbeiten statt, die unter Verkehr durchgeführt werden und die Baustelleneinrichtung und den Aufbau der Verkehrssicherung umfassen. Die vorhandene Fahrbahnbreite lassen nur Arbeiten unter Vollsperrung zu, für die eine Umleitung eingerichtet wird. Die Vollsperrung beginnt am Montag,. September. Die Umleitung führt von Gschwend – Lnach Welzheim – Lnach Alfdorf – LMutlangen – BMutlangen und in der Gegenrichtung in umgekehrter Reihenfolge.Die Vollsperrung wird voraussichtlich drei Wochen dauern. Der daran anschließende zweite Bauabschnitt umfasst Vorderlintal und Hinterlintal und soll etwa zwei Wochen dauern.

