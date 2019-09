Normannia Gmünd erneut souverän – Essingen kassiert späten Ausgleich

Fußball-​Verbandsligist 1 . FC Normannia Gmünd scheint immer besser in Tritt zu kommen. Nach dem souveränen 5 : 0 gegen die TSG Tübingen in der vergangenen Woche, ist ein an diesem Samstag nicht minder souveräner 4 : 0 -Auswärtserfolg gegen den FC Wangen herausgesprungen.

Samstag, 21. September 2019

Felix Bauer und Anthony Coppola haben mit einem Doppelpack (.,.) bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg gestellt. Wieder zwei Treffer mit geringem Abstand sorgten schließlich für den Auswärtssieg. Alexander Aschauer (.) sowie Fabian Kolb (.) schraubten das Ergebnis auf. Kolb wird nach seiner Verletzung allmählich wieder an die Mannschaft herangeführt – offenbar mit Erfolg. Für Aschauer war es bereits der fünfte Saisontreffer. Damit haben die Gmünder von Trainer Holger Traub auch den Rivalen aus Essingen überholt, rangieren nun auf dem siebten Rang. Die Essinger, die gegen denHeiningen schon wie der sichere Sieger aussahen, mussten noch einen späten Freistoßtreffer von Benjamin Kern zumschlucken (.), haben mit elf einen Punkt weniger als der, jedoch auch eine Partie weniger absolviert. „Es gibt Spiele, die du nicht gewinnen kannst. Diese Spiele darfst du aber auch nicht verlieren und das ist uns heute gelungen“, war Essingens Trainer Beniamino Molinari nicht enttäuscht ob des späten Gegentreffers.

