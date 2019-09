1 . FC Heidenheim siegt dank des „Kacktor des Monats“

Am siebten Spieltag der 2 . Fußball-​Bundesliga hat der 1 . FC Heidenheim den SV Darmstadt 98 mit 1 : 0 bezwungen und damit nach dem 3 : 0 in der Vorwoche gegen Holstein Kiel seinen zweiten Sieg in Serie eingefahren und ist damit ins vordere Drittel vorgedrungen.

Sonntag, 22. September 2019

Timo Lämmerhirt

Entscheidend war in dieser doch recht niveauarmen Partie das Tor von Leipertz in der 59 . Minute. Zunächst sah es so aus, als wenn der Ball abgefälscht worden sei. Die Zeitlupe aber zeigte, wie Leipertz den Ball mit dem Außenrist flach in die linke Ecke bugsierte. Darmstadts Florian Stritzel konnte nur zusehen, wie der Ball ins Tor trudelte. Ein Genistreich, dachten fast alle im Stadion. Doch nicht mit Leipertz. Der klärte hinterher die anwesenden Journalisten auf, was zu lautem Gelächter in der Mixed-​Zone führte – auch nicht alltäglich. „Dann machen wir ein bisschen glücklich das 1 : 0 . Ich habe den Ball überhaupt nicht getroffen, der sollte eigentlich genau ins andere Eck gehen. Damit bin ich vielleicht ein Bewerber für das Kacktor des Monats“, fasste Leipertz die siegbringende Situation zusammen.





Auch die Akteure haben hinterher gewusst, dass sie kein Feuerwerk abgebrannt hatten. „Es war ein langweiliges Spiel. Für uns auf dem Platz nicht, aber sicherlich für den Zuschauer“, sagte Heidenheims Schütze des goldenen Tores, Robert Leipertz,

