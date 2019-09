Notarztfahrzeug übersehen

Galerie (1 Bild)

Die 28 Jahre alte Fahrerin eines Notarztautos befuhr am Samstag kurz nach 14 Uhr die B 298 mit eingeschaltetem Blaulicht und Signalhorn von Mutlangen in Richtung Schwäbisch Gmünd. An der Einmündung der Gmünder Straße in die B 298 verringerte sie ihre Geschwindigkeit und fuhr trotz Rotlicht an den auf der Geradeausspur verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen links vorbei.

Sonntag, 22. September 2019

Heinz Strohmaier

30 Sekunden Lesedauer



66

2500

Ein aus der Gmünder Straße einfahrender Pkw-​Lenker erkannte das Notarztfahrzeug und beschleunigte seinen Pkw, damit er dem Notarzt freie Bahn schafft. Ein aus der Gmünder Straße nachfolgender-​jähriger Fiat-​Fahrer bemerkte den Notarztwagen nicht, beschleunigte sein Fahrzeug und fuhr dem anderen Pkw hinterher. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit dem Notarztfahrzeug. Verletzt wurde niemand — an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweilsEuro.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Mutlangen ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

733 Aufrufe

9 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 60