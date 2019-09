Waldstetter Herbst bei Sonnenschein

Fotos: Gerhard Nesper

Der Gitarren– und Singgruppe des Schwäbischen Albvereins Waldstetten unter der Leitung von Hans Reißmüller war es vorbehalten, am Sonntag beim 32 . Waldstetter Herbst zum Frühschoppen die ersten musikalischen Töne in der Ortsmitte erklingen zu lassen.

Sonntag, 22. September 2019

Gerhard Nesper

Als dann der Spielmanns– und Fanfarenzug der Waldstetter Feuerwehr unter der Leitung von Tambourmajor Michael Henkel das Highlight der Waldstetter Feste offiziell eröffnete, hatte sich in der Hauptstraße angesichts des sonnigen Wetters schon eine ansehnliche Besucherzahl eingefunden. Bürgermeister Michael Rembold begrüßte die Gäste, insbesondere den Bürgermeister und Vize-​Landrat der Partnergemeinde Frankenblick/​Thüringen, Jürgen Köpper und dessen Hauptamtsleiterin Jaqueline Liebermann und meinte, der Wettergott müsse wohl ein Waldstetter sein, denn wie bei allen Herbstfesten herrsche auch heute wieder schönstes Wetter.Was sonst alles noch geboten war, steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

