Alfdorf/​Lorch ist glänzend in die Saison gestartet

Galerie (1 Bild)

Foto: Kessler

Zugegeben, es sind erst drei Spiele absolviert in der Handball-​Württembergliga Nord. Doch der TSV Alfdorf/​Lorch mit seinem neuen Übungsleiter Almir Mekic hat mit seinem Saisonstart zumindest einmal ein dünnes Ausrufezeichen gesetzt. Drei Siege hat bislang keine andere Mannschaft geschafft.

Montag, 23. September 2019

Alex Vogt

58 Sekunden Lesedauer



36

150

1000





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 24 . September.



Mekic hat schon vor der Saison gesagt, dass er dieser Mannschaft eine Menge zutraue – und nach dem jüngsten Erfolg gegen den SV Leonberg/​Eltingen sagte er dann etwas, was die Konkurrenz erstarren lassen müsste: „Wenn wir unsere Stärken ins Spiel bringen, dann kann uns keine Mannschaft in dieser Liga schlagen.“ Eine Ansage. Wenn man die Partie gegen Leonberg/​Eltingen aber gesehen hat, kann man die Aussage zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison aber durchaus nachvollziehen. Nachdem seine Schulter nun fast verheilt ist, zeigt der ehemalige deutsche Nationalspieler Adrian Pfahl, was trotz seiner nun schonJahre noch alles in ihm steckt.Überragender SchlussmannÜberragend in dieser Partie war aber auch Schlussmann Dragan Jerkovic, der satte drei Siebenmeter parierte und den Gegner somit zum Verzweifeln brachte. Diese beiden stehen aber nicht etwa über den Dingen beim TSV, sie ziehen die Mannschaft vielmehr mit. „Es macht einfach Spaß, in dieser Mannschaft zu spielen“, sagt ein Pfahl, der überTore für die deutsche Nationalmannschaft und überTore in der Bundesliga geschossen hat – um nur einige Fakten des Ex-​Profis aufzuzählen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

82 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 63