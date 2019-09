Auf dem Triumph-​Areal entsteht ein neues Quartier

Von der künftigen Wohnbebauung auf dem Triumph-​Areal ist noch nichts zu sehen, die Nachfrage aber ist bereits jetzt schon riesig. Am Montag erfolgte der offizielle Beginn der Erschließungsarbeiten.

Montag, 23. September 2019

Nicole Beuther

Ausführungen zum ersten Bauabschnitt gab es im Rahmen eines Vor-​Ort-​Termines von Bürgermeister Frederick Brütting, Joachim Eichele (Firma Georg Eichele) und Matthias Kolb (LK & P).







Was im Rahmen der jeweiligen Bauabschnitte geplant ist und welche Einschränkungen es im Zuge der Arbeiten gibt, das steht am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

