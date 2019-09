Ein Abschied von den Erlebnisgärten mit vielen Würdigungen

Es ist Zeit Abschied zu nehmen. Abschied von den Erlebnisgärten, die seit Mai so viele Menschen erfreut haben. Dieser Abschied wurde in Gmünd zwei Tage lang gefeiert. Am Samstag mit der Veranstaltung „Gmünd im Herbstlicht“, am Sonntag mit einer großen Abschiedsfeier.

Montag, 23. September 2019

Edda Eschelbach

Vor allem der Sonntagabend machte einmal mehr deutlich, dass unglaublich viele Menschen nötig sind, für das Gelingen einer Gartenschau. Allen voran, so Oberbürgermeister Richard Arnold, dieehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die in den vergangenenTagen insgesamt überArbeitsstunden geleistet haben. Im Rahmen des Abschieds von den Erlebnisgärten wurden stellvertretend zahlreiche Männer und Frauen gewürdigt, die sich mit Leib und Seele für die Remstal Gartenschau in Schwäbisch Gmünd engagiert haben. Mehr dazu lesen Sie in der Rems-​Zeitung am. September.

