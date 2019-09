Gmünder Königspaar der Gsälzherstellung steht fest

Den letzten Tag der Remstal Gartenschau im Gmünder Remspark wollten sehr viele Gäste noch nutzen. Die Ehrenamtlichen an den Einlässen hatten alle Hände voll zu tun. Viele der Besucher nahmen sich auch die Zeit, bei der Prämierung des Gsälzkönigs und der Gsälzkönigin dabei zu sein.

Montag, 23. September 2019

Edda Eschelbach

Glück hatten die vier Juroren und Jurorinnen, dass sie bei Weitem nicht aus allen abgegebenen Gsälzgläsern naschen mussten.verschiedene Sorten waren im Vorfeld abgegeben worden.Gläser von Frauen undvon Männern. Die jeweils zehn Besten standen am Sonntagnachmittag zur Prämierung bereit. Wer der Gsälzkönig wurde, und wer die Gsälzkönigin, erfahren Sie am. September in der Rems-​Zeitung.

