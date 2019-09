Keinen Führerschein, aber Alkohol

Ein Zeuge verständigte am Sonntagabend kurz vor 20 Uhr die Polizei, nachdem ihm in Schwäbisch Gmünd in der Buchstraße ein Fahrzeug aufgefallen war, das in Schlangenlinien fuhr und dabei wohl auch auf die Gegenfahrspur geraten war.

Montag, 23. September 2019

Heinz Strohmaier

Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers konnten den VW Passat anhalten und den 40 Jahre alten Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann mit rund drei Promille deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Seinen Führerschein konnten die Polizeibeamten nicht einziehen, da der 40-Jährige überhaupt nicht im Besitz eines solchen ist. Es stellte sich zudem heraus, dass der Pkw zur Zwangsentstempelung ausgeschrieben war.

