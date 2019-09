Stadtteilfest: Gelebte Vielfalt in der Gmünder Oststadt

Mit Unterstützung des BIWAQ-​Projekts „#Digital inklusiv im Quartier Oststadt + Hardt + Altstadt“ feierte die Oststadt im Universitätspark ihr bereits 14 . Stadtteilfest. Und wieder wurde die Veranstaltung ein voller Erfolg.

Getreu dem Stadtteilmotto „Gelebte Vielfalt“ hatten Vereine und Institutionen aus dem Quartier und dem Umland zu musikalischen, kulturellen und kulinarischen Leckerbissen geladen. Umrahmt von den Saz-​Spielern des Alevitischen Kulturzentrums startete das Fest mit einem interreligiösen Gottesdienst. Was beim Oststadtfest sonst noch geboten wurde, erfahren Sie am. September in der Rems-​Zeitung.

