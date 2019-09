Wechsel in der AOK-​Geschäftsführung Ostwürttemberg

Die bisherige Geschäftsführung der AOK –Bezirksdirektion Ostwürttemberg übernimmt ab Oktober 2019 neue Aufgaben– und Verantwortungsbereiche: Josef Bühler, seit 2012 erfolgreicher Geschäftsführer der AOK –Bezirksdirektion Ostwürttemberg, wechselt zum 1 . Oktober zur Hauptverwaltung der AOK Baden-​Württemberg nach Stuttgart. Michael Svoboda, bisher stellvertretender Geschäftsführer der AOK –Bezirksdirektion Ostwürttemberg, wechselt in eine der größten Bezirksdirektionen der AOK Baden-​Württemberg nach Esslingen und übernimmt ab 1 . Oktober die Leitung des zentralen Geschäftsbereichs Versorgungsmanagement in der AOK –Bezirksdirektion Neckar-​Fils.

Wir hätten uns zwar einen entspannteren Zeitpunkt gewünscht, aber die Kollegen nehmen die Gelegenheit beim Schopf. Damit gehen wir jetzt um“, so der Vorstandschef der Südwest–Christopher Hermann. Zur Wiederbesetzung der Geschäftsführung der–Bezirksdirektion Ostwürttemberg sei deshalb klar, dass die Übergangszeit so kurz wie möglich gehalten werde und bereits zum. November erfolgen soll. Bis dahin sei der versierte ehemalige Geschäftsführer der–Bezirksdirektion Rhein-​Neckar-​Odenwald, Stefan Strobel, beauftragt worden, die–Geschäfte in Ostwürttemberg zu leiten. Strobel hatte seine Geschäftsführerposition in Mannheim erst Anfang des Jahres altershalber abgegeben.

