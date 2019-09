Anbau für Kindertagesstätte Pusteblume in Pfahlbronn eingeweiht

Kinder, Eltern, Erzieherinnen, Gemeinderäte und –rätinnen, der Ortsbaumeister und der Bürgermeister feierten am Dienstag gemeinsam die Einweihung des Anbaus der Kindertagesstätte Pusteblume in Pfahlbronn.

Dienstag, 24. September 2019

Edda Eschelbach

Bürgermeister Michael Segan dankte zuerst den Erzieherinnen und den Eltern für ihre Geduld. Schließlich habe die Fertigstellung des Anbaus länger gedauert, als geplant. Es sei, so Segan, keine einfache Zeit gewesen, den Kindergartenbetrieb aufrechtzuerhalten während der gesamten Bauzeit. Warum er auch ganz speziell dem Alfdorfer Bauhof dankte, erfahren Sie am. September in der Rems-​Zeitung.

