Verschärfter Bußgeldkatalog: Beispielsweise „Wildpinkeln“ kostet in Gmünd zukünftig 50 Euro

Vor allem männliche (Stadtfest-)Besucher im festfreudigen Schwäbisch Gmünd aufgepasst: Zum 1 . Oktober erhöht die Stadtverwaltung u.a. die Bußgelder auch für Umwelt-​Kleindelikte drastisch. Das sogenannte „Wildpinkeln“ oder das achtlose Wegwerfen einer Zigarettenkippe kostet dann 50 Euro.

Dienstag, 24. September 2019

Heino Schütte

1000

50

100

Die Ordnungshüter wollen zukünftig auch als Zivilstreifen unterwegs sein, um verstärkt das Augenmerk auf Umweltsünder zu richten, um diese möglichst auf frischer Tat zu ertappen. Es geht vor allem auch um die Eindämmung von wilden Müllablagerungen auf Straßen, Plätzen und in der Natur. Bis zuEuro kann es zukünftig kosten, wenn Restmüll oder auch Gelbe Säcke unerlaubt abgelagert wird. Bislang lag die Bußgeldspanne nur zwischenundEuro. Die Stadtverwaltung reagiert damit auf eine Vielzahl von Anfragen im Gemeinderat und Klagen aus der Bevölkerung. Mehr zum Thema am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

