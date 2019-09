Arbeitsunfall in Aalen endet tödlich

Galerie (1 Bild)

Gegen 14 : 45 Uhr ereignete sich am Mittwoch auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Oberen Bahnstraße in Aalen ein schwerer Arbeitsunfall.

Mittwoch, 25. September 2019

Heinz Strohmaier

16 Sekunden Lesedauer



40

45

40

Zwei Männer im Alter vonundJahren waren an einer Überdachung mit Arbeiten am Blitzableiter beschäftigt und stürzten hierbei etwa neun Meter in die Tiefe. Der-​Jährige erlag noch vor Ort seinen Verletzungen, sein Kollege wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

384 Aufrufe

4 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 59