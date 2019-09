Gmünd zum zweiten Mal „Familienbewusste Kommune Plus“

Die singenden Kinder des Kinderhauses Kunterbunt, die fröhlich „Das ist ein schöner Tag“ trällerten, nahmen vorweg, was auch Bürgermeister Dr. Joachim Bläse anschließend bestätigte. „Das ist wirklich ein schöner Tag“, meinte er, als er am Mittwoch im Prediger die Auszeichnung „Familienbewusste Kommune Plus“ entgegennahm.

Bereits zum zweiten Mal wurde die Stadt Gmünd durch die Arbeitsgemeinschaft Netzwerk Familie Baden-​Württemberg ausgezeichnet. Auch mit Blick auf die gestiegenen Kinderzahlen („Der gesellschaftliche Wandel hat stattgefunden“) bekräftigte der Bürgermeister den Wunsch, den Familien in der Stadt ein Gefühl von Teilhabe und Identität zu vermitteln.







Was die Zertifizierung bedeutet und was alles damit verbunden ist, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



