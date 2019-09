Helferfest für Ehrenamtliche der Remstal Gartenschau

Galerie (15 Bilder)

Fotos: gbr

Wie beim Stadtjubiläum, den beiden Aufführungen der Staufersaga sowie der Landesgartenschau 2014 haben nun auch bei der Remstal Gartenschau die Damen und Herren in Grün Maßstäbe gesetzt, was durch bürgerschaftliche Leistung in einer Stadt möglich ist. Zum Dank gab es gestern ein großes Fest. Helga Haas wurde mit knapp 400 Studen die „Ehrenamtsköniging“.

Mittwoch, 25. September 2019

Gerold Bauer

1 Minute 1 Sekunden Lesedauer



300

31

000

Der OB machte deutlich, dass Dank bekanntlich die vornehmste Art der Bitte sei und er die Ehrenamtlich schon in wenigen Tagen wieder brauche. Am 12 . Oktober ab 9 . 30 Uhr wolle man nämlich rund 25 000 Blumenzwiebeln ins „Erdenreich“ einsetzen, damit bei der neuen Veranstaltungsreihe „Sommerfestival im Remstal“ im Jahr 2020 und auch sonst sich Gmünd wieder als blühende Stadt präsentieren kann. Ab 9 Uhr könne man an diesem Tag außerdem zu sehr günstigen Preisen jene Pflanzen erwerben, die die Stadt nicht selbst überwintern kann. Am 19 . Oktober werde es ab 9 . 30 Uhr ebenfalls eine Pflanzaktion im Himmelsgarten geben. Und am 20 . Oktober wolle man im Himmelsgarten das Krautfest feiern. „Dazu brauch ich wieder Euch alle!“





Den ausführlichen Bericht und die Namen der 20 Ehrenamtlichen mit den meisten Stunden gibt’s am 25 . September in der Rems-​Zeitung!



Im Himmelsgarten war gestern buchstäblich „alles im grünen Bereich“, denn nahezu alle der rundEhrenamtlichen im Festzelt hatten zum Helferfest nochmal ihre grünen Hemden/​Jacken angezogen „Was da in Gmünd ehrenamtlich geleistet wurde, ist wieder einmal rekordverdächtig“, so OB Richard Arnold im Hinblick auf die stolze Gesamtsumme von mehr alsehrenamtlichen Einsatzstunden.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

397 Aufrufe

6 Stunden Online

Flesch-Reading-Score 67