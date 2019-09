„Make Ostwürttemberg“: Messe für Zukunft, Digitalisierung und Zukunft startet

Es ist erst die zweite Ausgabe der „Make Ostwürttemberg“. Zum Start in Heidenheim im vergangenen Jahr waren 75 Aussteller dabei, die Messe zog 8000 Besucher in ihren Bann. An diesem Wochenende auf dem Bosch-​Gelände in Gmünd in der Lorcher Straße werden es 100 Aussteller sein und die Zuschauermarke von 10 000 dürfte sicherlich geknackt werden, da sind die Verantwortlichen optimistisch.

30 Unternehmen, 25 Startups und elf Maker werden sich an diesem Wochenende auf dem Bosch-​Gelände präsentieren. Bei dieser „Messe für Zukunft, Digitalisierung und Trends“ geht nicht nur darum, sich einfach berieseln zu lassen, sondern vor allem um das Ausprobieren – und das Ablegen der Scheu vor etwas Neuem. „Es ist wichtig, dass die Digitalisierung unter die Leute kommt. Im Wandel stecken auch ganz viele Chancen. Man muss Mut haben, neugierig sein. Angst und Panikmache lähmen doch nur“, beschreibt es Oberbürgermeister Richard Arnold. Das Bauen, Erfinden, Experimentieren, Inspirieren und Spaß haben, so steht es in der Infobroschüre der Make, sollen im Mittelpunkt an diesem Wochenende stehen.





