Remstal Gartenschau: Veranstaltungs-​Tipps

Die Remstal Gartenschau geht langsam aber sicher ihrem Ende entgegen. Die Erlebnisgärten sagten am Wochenende, 21 . und 22 . September, bereits offiziell „Goodbye“. Gleichwohl stehen noch bis zum 20 . Oktober zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm der 16 beteiligten Kommunen, auf die wir in der Rems-​Zeitung am Donnerstag, 26 . September, hinweisen.

Unter anderem wird von Essingen bis Remseck am Neckar in dieser Woche ein abwechslungsreiches Sportprogramm angeboten. Wer diese Woche beispielsweise in Winterbach unterwegs ist, bekommt für jede Teilnahme an einem Sportangebot einen Gesundheits-​Stern. Yoga im Park und auf der Burgruine werden in Remshalden und Weinstadt angeboten. Fellbach und Kernen haben sich spezielle Bewegungseinheiten für Senioren überlegt.

