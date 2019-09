Ruppertshofen bereitet sich auf seine 675 -​Jahr-​Feier vor

die vermeintlich erste urkundliche Erwähnung auf einen anderen Ort mit dem gleichen Namen bezieht. Vor 675 Jahren wurde aber die „Waibelhube“ mit Sitz in Ruppertshofen erstmals in einer Urkunde erwähnt. Die geplante Feier im Oktober findet daher statt, und die Vorbereitungen laufen. Ein Jubiläum oder kein Jubiläum? Diese Frage hat man sich in Ruppertshofen gestellt, als bekannt wurde, dass sich

Ruppertshofen auf der Frickenhofer Höhe war der Hauptort der im Jahre 1344 in einem Lehenbucheintrag erwähnten Waibelhube (Genossenschaft freier Leute). „Dies rechtfertigt es, 2019 ein Jubiläum 675 Jahre Waibelhube/​Ruppertshofen zu begehen, auch wenn der Ortsname 1344 definitiv in einer Urkunde damals noch nicht genannt wurde“, so das Fazit des Experten Dr. Klaus Graf.



Das Fest beginnt am Freitag, 18 . Oktober, mit einem geschichtlichen Vortrag von Dr. Klaus Graf im Kultur– und Sportzentrum Jägerfeld. Am gleichen Ort findet einen Tag später ab 17 Uhr der Festabend mit den Bürgern, politischer Prominenz und Gästen aus der Partnergemeinde in Thüringen statt. Den Auftakt gestaltet der Musikverein. Auch die Gesangvereine Ruppertshofen beziehungsweise Birkenlohe sind am Jubiläumsprogramm beteiligt; Schauspieler Pat Mueller führt professionell durch den Abend. An die Anfänge der Gemeinde wird im Rahmen von drei Theaterszenen erinnert. Die „Stauferlöwen“ zeigen mittelalterlichen Waffenkampf, und der Sonntag steht dann im Zeichen eines Kinderfestes.

