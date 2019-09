Schläge ins Gesicht

Galerie (1 Bild)

Ein 38 -​Jähriger rempelte am Dienstag gegen 17 . 30 Uhr in Gmünd in der Remsgalerie in der Ledergasse versehentlich eine 17 -​Jährige an. Daraufhin eilte deren 41 Jahre alter Vater herbei und schlug dem 38 -​Jährigen sofort mehrfach ins Gesicht.

Mittwoch, 25. September 2019

Heinz Strohmaier

14 Sekunden Lesedauer



Dieser zog sich entsprechende Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Beide waren nicht unerheblich alkoholisiert.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

217 Aufrufe

1 Stunde Online

Flesch-Reading-Score 32