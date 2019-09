Schwerer Unfall auf der B 290 bei Ellwangen

Gegen 14 Uhr ereignete sich am Mittwochnachmittag auf der B 290 auf Höhe Rabenhof ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen verletzt wurden und rund 25 . 000 Euro Sachschaden entstanden. Die Verursacherin war stark alkoholisiert.

Mittwoch, 25. September 2019

Heinz Strohmaier

Eine 50 Jahre alte Fahrerin eines Ford Fiesta befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Crailsheim. Hierbei kam sie zu weit nach links und prallte mit dem BMW einer entgegenkommenden 75 -​Jährigen zusammen. Die beiden Frauen wurden zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Pkw entstand Totalschaden.

Wie sich kurze Zeit später herausstellte, war die Unfallverursacherin mit über 2 , 7 Promille deutlich alkoholisiert. Bereits gegen 12 : 40 Uhr wurde von Zeugen beobachtet, wie der silberne Fiesta von der B 290 auf die L 1060 in Richtung Rosenberg abbog und hierbei ein Verkehrsschild beschädigte. Evtl. weitere Zeugen, denen der Fiesta bereits im Vorfeld des Unfalls aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 – 9300 zu melden.

